Hauptverdächtiger des Tretens am U-Bahnhof Hermannstraße in Haft Der mutmaßliche Treter vom U-Bahnhof Hermannstraße ist am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, Thomas Fels: "Der Beschuldigte ist heute dem zuständigen Richter vorgeführt worden. Der Richter hat entschieden, dass der Beschuldigte in Untersuchungshaft kommt" Zu weiteren Details wollte er sich nicht äußern. Die Ermittlungen würden weitergeführt. Es bleibe der Gang der weiteren Ermittlungen, abzuwarten. Nach Medienberichten hatten Zielfahnder den Hauptverdächtigen am Samstag am Busbahnhof in Charlottenburg festgenommen. Dort soll er in einem Fernbus aus Frankreich gesessen haben. Der Beschuldigte hatte eine 26-jährige Frau durch einen Tritt am 27.10.2016 die Treppe in dem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln hinuntergestürzt. Der Angriff war auf einer Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera zu sehen. Die Frau brach sich beim Sturz einen Arm.