35 Prozent der Neugeborenen in Deutschland ist eine außereheliche Geburt

Jedes dritte Neugeborene in Deutschland hat Eltern ohne Trauschein. Der Anteil der außerehelichen Geburten lag 2015 erneut bei 35 Prozent und erreichte damit wieder den Rekord von 2014, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte.Innerhalb der vergangenen 25 Jahre hat sich...