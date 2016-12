Geiselnahme in Kreuzritterburg in Jordanien beendet Mehrere Tote in Jordanien: Sicherheitskräfte haben am Sonntag in Jordanien eine Geiselnahme in einer mittelalterlichen Burg in der südlichen Touristenstadt Karak beendet. Sie töteten nach eigenen Angaben dabei mehrere Angreifer. Die Gruppe bewaffneter Männer habe automatische Waffen bei sich geführt und große Mengen an Sprengstoff versteckt. Die Angreifer hatten sich zuvor auf der Burg verschanzt und nahmen mehrere Geiseln. Darunter waren auch Urlauber aus dem Ausland. Mindestens zehn Menschen seien aus der Gewalt der Gruppe befreit worden. Bei Schießereien seien zahlreiche Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden, teilte die Polizei mit. Von der Burg aus hätten die Angreifer auf die heranrückenden Sondereinsatzkräfte geschossen. Wer hinter dem Überfall steckt, war zunächst unklar. Die radikal-islamische IS-Miliz wird für mehrere Anschläge in Jordanien verantwortlich gemacht. Das Land hat Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen und befürchtet, dass darunter auch Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates sein könnten. Zudem ist Jordaniens Regierung eine der wenigen in der arabischen Welt, die sich an der von den US-Regierung geführten Allianz gegen die IS-Miliz beteiligt.