Mutmaßlicher Berliner U-Bahn-Treter in U-Haft

Berlin Seit Tagen wurde er gesucht, nun sitzt er in Untersuchungshaft: Nach dem brutalen Tritt gegen eine junge Frau in einem Berliner U-Bahnhof ist der Hauptverdächtige gefasst. Heute wurde der 27 Jahre alte Bulgare einem Haftrichter vorgeführt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte. Zuvor wurde der mutmaßliche Angreifer befragt. Er habe sich auch geäußert, zum Inhalt der Aussage wurden aber noch keine Angaben gemacht. Der Mann war gestern auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin aufgegriffen worden. Der Haftbefehl lautet auf gefährliche Körperverletzung.