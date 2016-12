14 Jahre lang eingefrorene Eizelle erfolgreich befruchtet

Ihr Name bedeutet „Voll der Gnade“: Die dreijährige Yanina ist ein kleines medizinisches Wunder. 14 Jahre war die Eizelle, aus der sie entstand, in flüssigem Stickstoff eingefroren, bevor sie in einer argentinischen Klinik erfolgreich befruchtet wurde. Das ist Weltrekord – niemals zuvor sei eine...