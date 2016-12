Weihnachtsmann taucht ab In der französischen Hauptstadt Paris konnten die kleinen und großen Gäste am Samstag ein ganz besonderes Vorweihnachts-Spektakel bestaunen. Der Weihnachtsmann mal nicht im Schlitten und im Schnee, sondern mit Fischen und viel Geblubber. Die Besucher des Aquariums und die Eltern der Kleinkinder fanden die 15-minütige Vorstellung durchaus gelungen: "Es war sehr interessant, den Weihnachtsmann so zu sehen und dabei die erstaunt Kinder zu beobachten." "Sie hat den Weihnachtsmann hier zum ersten Mal gesehen. Sie hatte erst ein bisschen Angst, aber dann schaute sie weiter und genoss es. Es ist magisch, den Bart zu sehen und die Blasen. Es ist sehr schön." In dem Aquarium, das in der Nähe des Eiffelturms liegt, soll es nun bis zum Ende des Jahres täglich eine solche Aktion geben. Doch man kann dort noch mehr bestaunen. Insgesamt haben die Betreiber 43 Becken mit über 10.000 Fischen. Darunter sind auch 25 Haie.