Weltstars beim "Voice of Germany"-Finale

Berlin Das Finale der TV-Castingshow "The Voice of Germany" wartet heute mit musikalischen Weltstars auf. Die Grammy-Abräumerin Alicia Keys, Oscar-Preisträger John Legend und Brit-Awards-Gewinnerin Emeli Sandé sind in der Liveshow aus Berlin ebenso dabei wie die US-Rockband OneRepublic und der britische Castingshow-Gewinner James Arthur. Die prominenten Musiker teilen sich die Bühne mit den vier männlichen Finalisten, die für ihre prominenten Mentoren ins Rennen um den Titel gehen.