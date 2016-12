Das ist das Haus vom Santa Claus Wie jeder weiß, wohnt der Weihnachtsmann, der im englischen auch Santa Claus genannt wird, im hohen Norden. Genauer: im finnischen Lappland, wo die Schneedecke bereits dick ist. Und dort landen dann auch Tausende Weihnachts-Wunschzettel, die von Kinderhand geschrieben, aus der ganzen Welt an den Weihnachtsmann geschickt werden. Eine der fleißigen Helferinnen nennt genauere Zahlen: "Santa Claus wird immer populärer. Er bekommt rund eine halbe Million Briefe aus der ganzen Welt. Hier im Hauptpostamt des Weihnachtsmanns am Polarkreis helfen wir ihm, die Briefe zu öffnen und so dafür zu sorgen, dass alle Wünsche zu Weihnachten erfüllt werden können." Und natürlich ist das Weihnachtspostamt vom finnischen Weihnachtsmann auch eine Touristenattraktion. Vor den Feiertagen machen sich viele Große und Kleine auf, um hier ihre Wünsche loszuwerden. Und voll Vorfreude kann man dann auch einen kurzen Blick auf den natürlich zurzeit extrem beschäftigten Weihnachtsmann werfen.