Papst Franziskus wird 80 So sieht es aus, wenn Papst Franziskus einen runden Geburtstag hat. Am Samstag feierte der Argentinier Jorge Maria Bergoglio sein 80. Lebensjahr. Von einer Feier im üblichen Sinne war wenig zu sehen. Denn Bergoglio feierte keine Party, sondern er feierte lieber eine Messe. Dafür lud das Kirchenoberhaupt am Samstag 60 Kardinäle in die Paulinische Kapelle, die neben der Sixtinischen Kapelle liegt, und in der bedeutende Werke von Michelangelo zu sehen sind. Das passt zu Bergoglio, der im März 2013 zum Papst ernannt wurde. Denn Demut und Bescheidenheit das sind seit Beginn seiner Amtszeit wichtige Themen für den nun 80-jährigen Papst Franziskus, die er auch immer wieder selbst vorlebt.