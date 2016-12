Diamanten der Sonderklasse Unter anderem diese beeindruckenden Diamanten kann man zurzeit im Naturkundemuseum in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien bestaunen. Dabei handelt es sich um solch besondere Edelsteine, dass man deren Wert man kaum noch ermessen kann. Juwelier Scott West mit Details: "Was wir hier hinter uns sehen, ist der "Juliet Pink". Er ist ein 30 Karat intensiv rosafarbener Diamant, der Teil einer Halskette ist, die aus über 90 Karat Weißdiamanten besteht. Das Besondere des Steins ist natürlich die rosa Färbung. Und der "Juliet Pink" hat eine unglaubliche Größe für einen Vertreter dieser Sphäre der farbigen Diamanten." Nur zum Vergleich: Kürzlich wurde in Genf ein rosafarbener rund 15-Karat-Diamant für 31 Millionen US-Dollar verkauft. Der Juliet Pink hingegen hat 30 Karat - also etwa doppelt soviel. Unter anderem wird in Los Angeles auch diese Regenbogen-Kette ausgestellt. Das Besondere an ihr sind die verschiedenfarbigen Diamanten, die aus fünf Kontinenten zusammengestellt wurden. Die Diamanten-Ausstellung in Los Angeles geht noch bis März 2017.