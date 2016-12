Feuerwehrleute löschen das Feuer in einem Wohnhaus. Foto: dpa

Zwei Mädchen bei Brand in Innsbrucker Wohnung umgekommen

Innsbruck Zwei Mädchen im Alter von vier und sieben Jahren sind in der Nacht bei einem Wohnungsbrand in Innsbruck ums Leben gekommen. Die Eltern und zwei weitere Kinder konnten sich in Sicherheit bringen.

Das teilte die Polizei mit. Sie seien in eine Klinik gebracht worden, wo sie psychologische Betreuung erhielten. Der Brand sei wahrscheinlich im Schlafzimmer der Kinder ausgebrochen, die Ursache sei aber noch unklar, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Nur kurze Zeit nach dem Sirenenalarm um 2.09 Uhr seien Feuerwehr und Polizei am Brandort eingetroffen. "Das Kinderzimmer stand beim Eintreffen in Vollbrand und für die beiden Kinder kam leider jede Hilfe zu spät", sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Friedl der Zeitung.