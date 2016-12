Innsbruck Zwei Mädchen im Alter von vier und sieben Jahren sind in der Nacht bei einem Wohnungsbrand in Innsbruck ums Leben gekommen. Die Eltern und zwei weitere Kinder konnten sich in Sicherheit bringen. Sie wurden in eine Klinik gebracht, wo sie psychologisch betreut werden. Der Brand war wahrscheinlich im Schlafzimmer der Kinder ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar.

