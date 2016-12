Trauerfeier für Opfer der Feuerattacke von Kronshagen

Kiel Zehn Tage nach der tödlichen Feuerattacke auf eine Frau in Kronshagen bei Kiel wollen Verwandte und Freunde heute bei einer Trauerfeier Abschied nehmen. Ihr Mann soll die 38-Jährige mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Er ist wegen Mordverdachts im Gefängnis. Die Frau starb noch am selben Tag an den Folgen ihrer Brandverletzungen. Zu der Trauerfeier in Kiel werden außer Familienangehörigen auch Weggefährten erwartet, die mit der aus Togo stammenden Frau in Frauenprojekten zusammengearbeitet hatten.

