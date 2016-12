Evakuierung Ost-Aleppos unterbrochen Die Evakuierung des syrischen Ost-Aleppo ist am Freitag inmitten gegenseitiger Schuldzuweisungen der Konfliktparteien vorerst abgebrochen worden. In Rebellenkreisen wurden Schiitenmilizen auf der Seite von Präsident Baschar al-Assad beschuldigt, auf die Buskonvois gefeuert zu haben. In der letzten Rebellen-Enklave in Ost-Aleppo sitzen nach Worten des UN-Sondergesandten Staffan de Mistura noch etwa 50.000 Menschen fest. Nach monatelangen Bombardierungen hat die syrische Armee mit russischer und iranischer Unterstützung die Rebellen in Ost-Aleppo besiegt. Am Donnerstag konnten erstmals Verletzte, Frauen und Kinder sowie Aufständische aus Ost-Aleppo herausgebracht werden. Dies sind Bilder der Nachrichtenagentur SMART, die am Donnerstag gefilmt wurden. Sie zeigen wie Einwohner und Verletzte aus dem Osten Aleppos in westliche Vororte gefahren werden. Die Erleichterung, einem Alptraum entronnen zu sein, kennt keine Grenzen. Hier die Stimmen von einigen der der Personen, die ihre Häuser verlassen haben. "Wir sind nicht traurig wegen der Evakuierung. Mal gewinnt man und mal verliert man. Die ganze Welt schaut im Moment auf diese Stadt namens Aleppo." "Sie haben uns getötet, uns von Flugzeugen aus beschossen und uns verwundet. Sie haben uns abgeschlachtet und wir sind aus den Trümmern entkommen." Auch am Freitag standen Busse und Krankenwagen bereit. Syrien stoppte die Aktion jedoch am Morgen. Wieviele Menschen noch im Osten der nordsyrischen Stadt eingeschlossen sind ist jedoch völlig unklar. Unklar ist auch, wann der Waffenstillstand wieder greift und wann damit die Evakuierung in Ost-Aleppo wieder aufgenommen werden kann. Beobachter erwarten, dass Syriens Armee als nächstes auf die Stadt Idlib vorrücken wird, wohin Tausende aus Aleppo gebracht wurden.