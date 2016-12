Deutsche Bahn erprobt autonomes Fahren für den Personennahverkehr Bahn-Chef Rüdiger Grube und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt haben am Freitag das Erprobungsgelände eines autonom fahrenden Kleinbusses in Berlin-Schöneberg besucht und sich persönlich ein Bild der Mobilität der Zukunft gemacht. Der Kleinbus erinnert in den Ausmaßen an eine Skilift-Gondel - kann aber deutlich mehr. Zur Zeit fährt er treu eine einprogrammierte Strecke um ein Gebäude auf dem Gelände und befördert Menschen von einem Ende zum Anderen des Innovationszentrums, das sich mit der Erforschung und Erprobung von E-Mobilität und nachhaltigen Energieinfrastrukturen beschäftigt. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt äußerte sich am Freitag in Berlin begeistert: "Die Deutsche Bahn ist Vorreiter für die Mobilität 4.0 und sie startet mit den autonom fahrenden Bussen ein neues Mobilitätsangebot, dass den öffentlichen Personenverkehr in den Städten grundlegend revolutionieren wird." Laut den Ingenieuren führt kein Weg an E-Mobilität vorbei, wenn es sich um die Zukunft unserer Verkehrsinfrastruktur handelt. Denn der Trend geht weg vom Privatfahrzeug und hin zu Carsharing und dem öffentlichen Individualverkehr als Ergänzung traditioneller Angebote wie Busse und Schienenverkehr. Auch Bahn-Chef Volker Grube zeigte sich am Freitag hocherfreut und lobte die Zusammenarbeit mit den Partnern: "Ich bin besonders stolz und habe mich auf diesen Tag gefreut, und zwar weil es der erste Kleinbus ist in Deutschland, der Selbstständig und zwar mit echten Fahrgästen unterwegs ist. Sie können sich vorstellen, dies macht uns stolz, denn gemeinsam mit unseren Partnern von Local Motors, Easymile, MAN und InnoZ möchten wir ihnen heute hier einen Einblick in unsere Projekte geben, die wir in Sachen autonomes Fahren proben." Der Plan ist, dass die Kleinbusse in Zukunft auf Nachfrage per App die letzte Strecke hin zu U- und S-Bahnen oder zum nächsten Bahnhof schließen sollen. Sie fahren dabei dann keine festen Strecken und nicht nach Fahrplan, sondern werden durch ein intelligentes Netzwerk gesteuert. Daher sind sie dann immer dort, wo sie gebraucht werden oder wo sie sich am nächsten wieder aufladen können.