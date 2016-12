Bilder der Woche 1. Syrien - Syrische Armee in Aleppo auf dem Vormarsch - Menschen bringen sich aus dem zerstörten Ost-Aleppo in Sicherheit - Evakuierung von Zivilisten und Rebellen beginnt 2. Türkei - Viele Tote bei Anschlägen in Istanbul 3. Deutschland - Erste Sammelabschiebung von abgelehnten afghanischen Asylbewerbern 4. Brasilien - Proteste gegen Sparpolitik der Regierung 5. Finnland - Nordlichter begeistern Einheimische und Touristen 6. Norwegen - Surfen unterm Nordlicht 7. Argentinien - Südamerikanische Meisterschaften im Pole-Dance 8. Deutschland - Weihnachtsmänner machen für guten Zweck mobil 9. Katar - Fußballstar Lionel Messi trifft kleinen Fan aus Afghanistan 10. USA - Panda-Bären aus Atlanta bekommen die Namen "Elegant" und "Joy"