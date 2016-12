Küstenwache beschlagnahmt 26 Tonnen Kokain Der US-amerikanischen Küstenwache ist ein Schlag gegen die Drogenkartelle gelungen. Zusammen mit kanadischen Kollegen beschlagnahmte sie in den vergangenen 3 Monaten insgesamt 26 Tonnen Kokain, eine Menge also, die auf der Straße etwa 1,9 Milliarden Euro wert wäre. Auch 100 mutmaßliche Drogenschmuggler wurden festgenommen. Karl Schultz, Vize-Admiral der US-Küstenwache. O-TON KARL SCHULTZ, KOMMANDANT US-KÜSTENWACHE: "Wir nehmen die Schmuggler fest, manchmal bringen wir sie auch in die USA und übergeben sie den Strafverfolgungsbehörden, die kümmern sich dann um die Ermittlungen, weitere Festnahmen und die Strafverfolgung." Das Kokain stammt vor allem aus Kolumbien, Peru und Bolivien. Von dort sollte es auf dem Seeweg nach Mexiko geschmuggelt werden und dann in kleineren Mengen weiter auf dem Landweg in die USA und nach Kanada. Die Küstenwache fing die Lieferungen aber bereits auf hoher See ab.