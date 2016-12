Keine besinnlichen Töne beim Adventssingen im Bundestag Adventssingen im Bundestag. Das funktioniert in Berlin Jahr für Jahr über die Fraktionen hinweg. Auch diesmal wurde es im Paul-Löbe-Haus richtig weihnachtlich. Allerdings war es diesmal nicht nur besinnlich. Bundestagspräsident Norbert Lammert sprach am Donnerstagabend das Thema Syrien und Aleppo an. Angesichts der Bilder aus Syrien, falle es schwer, in weihnachtliche Stimmung zu kommen, sagte der CDU-Politiker: "Das, was da stattgefunden hat, ist unter jedem denkbaren Gesichtspunkt erschütternd. Nicht nur erschütternd für die davon unmittelbar betroffenen Menschen, sondern erschütternd auch für die Weltgemeinschaft, die trotz vielfacher gegenseitiger Versicherung, dass sich solche Ereignisse nie wiederholen dürften, einmal mehr der systematischen Vernichtung von Tausenden Menschen und ihrer Heimat beinahe tatenlos zusieht." Der Komiker Dieter Hallervorden, der auch zum Adventssingen gekommen war, hatte eine deutliche Botschaft für den türkischen Präsidenten Erdogan: "Hochverehrter Herr Präsident Erdogan. Ich wünsche ihnen aus voller Seele, aus ganzem Herzen, ein langes und gesundes Leben bei großer geistiger Frische. Damit Sie im hohen Alter noch lesen können, was in Geschichtsbüchern dereinst über sie geschrieben wird. Und ich glaube, es wird alles andere als schmeichelhaft sein. Sie sind ja überzeugt, dass das türkische Parlament der Wiedereinführung der Todesstrafe zustimmen wird. Und ich wünsche mir, dass diese Todesstrafe von einem frei gewählten Parlament möglichst bald wieder rückgängig gemacht wird. Und das hoffe ich ganz persönlich für Sie, Herr Präsident." Trotz dieser eher politischen Worte. Weihnachtliche Stimmung kam dann doch noch auf, beim Adventssingen im Bundestag.