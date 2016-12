Ost-Aleppo: Vorbereitungen zur Evakuierung Bilder des syrischen Fernsehens zeigen die nordsyrische Stadt Aleppo am Donnerstag. Im Ostteil der schwer zerstörten Metropole sind nach russischen Angaben - aber auch den Rebellen zufolge - die Vorbereitungen zur Evakuierung angelaufen. Russische Nachrichtenagenturen meldeten am Donnerstag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau, dass die Rebellen und ihre Familien von russischen Soldaten aus der Stadt geleitet werden sollen. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, ein erster Transport mit Verletzten und Kranken sei bereits aus dem Rebellengebiet in Ost-Aleppo gestartet. Zudem sollen Menschen in von Rebellen belagerten Ortschaften in der Provinz Idlib in Sicherheit gebracht werden. Ein entsprechendes Abkommen war am Mittwoch gescheitert.