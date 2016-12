Großbrand wütet in Armutssiedlung In der chilenischen Hauptstadt Santiago hat sich ein Buschbrand auf eine Armutssiedlung ausgebreitet und etwa 100 Hütten zerstört. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer am Dienstagabend aus. In der Region ist es derzeit sehr trocken und windig, daher breitete sich der Brand schnell in der Siedlung aus. Die Feuerwehrmänner hatten Mühe den Brand unter Kontrolle zu bekommen, auch weil es in der Siedlung nur wenige Wasseranschlüsse gibt. Die etwa 200 Bewohner der Hütten konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Behörden quartierten sie in Notunterkünften und Schulen ein.