Neuwagen rollt in Fluss, weil Fahrer urinieren musste

Er hatte die Handbremse vergessen und seinen Neuwagen zum Pinkeln verlassen – das kommt ihn nun teuer zu stehen: Ein Autofahrer hat sich in Ostfriesland am Ufer der Ems erleichtert und dabei zusehen müssen, wie sein vier Wochen alter Suzuki in den Fluss rollte. Der 69-Jährige hatte sein Fahrzeug an...