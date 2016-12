Griechische Behörden im Freiburger Mordfall in der Kritik

Im Fall der getöteten Freiburger Studentin Maria L. wächst in Deutschland die Kritik an den griechischen Sicherheitsbehörden. Der Verdächtige Hussein K. war im Mai 2013 in Griechenland wegen versuchten Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt und Ende Oktober 2015 mit Meldeauflagen auf Bewährung...