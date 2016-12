Deutscher Wetterdienst: Chancen auf weiße Weihnachten bescheiden Eine 'weiße Weihnacht' ist für viele der Inbegriff von Besinnlichkeit und Gemütlichkeit. Und zehn Tage vor dem Fest versuchen sich die Profis vom Deutschen Wetterdienst an einer Vorhersage für die Feiertage. Also, dürfen wir in diesem Jahr mal wieder mit der weißen Pracht rechnen oder eher nicht? Andreas Friedrich, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, am Mittwoch in Offenbach: "Heute können wir erstmals mit unseren Prognosen so ein bisschen tagegenau Richtung Weihnachten schauen. Wenn man die Prognosen anschaut, muss man sagen: Die Chance, dass wir flächendeckend weiße Weihnachten in Deutschland haben, die sieht eher bescheiden aus. Also die Tendenz geht momentan eher in die andere Richtung, dass es zumindest in den Niederungen grau ist, grün ist, und Schnee da eher Mangelware." Auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt fand man zehn Tage vor dem Fest keine Anzeichen von Schneebergen. Hier einige Besucher und ihre Meinungen zu dem Thema: "Schön wäre es schon. Ich habe auch eine Tochter und dann ist es eh schöner für Kinder, wenn es weiße Weihnacht ist. Aber gut, sieht jetzt nicht so aus." "Ach, das muss nicht sein. Weiße Weihnachten brauche ich nicht. Aber Weihnachten ist halt ein Fest für Besinnlichkeit und alles, aber da brauche ich keinen Schnee dazu." "Weiße Weihnachten ist eine ganz andere Sache wie sonst. Das ist viel feierlicher und alles. Wenn man aus der Kirche kommt und läuft durch den Schnee durch, so. Aus meiner Jugendzeit, da weiß ich das noch. Das war immer schön. Aber ist leider in den letzten Jahren nicht mehr der Fall." Aber an alle, die noch von weißen Weihnachten träumen wollen: Der Traum ist noch nicht ausgeträumt. Denn die Meteorologen schränkten ein, dass in ihrer Zehn-Tages-Prognose die Unsicherheit noch relativ hoch sei.