Kleiner Eisbär in Berlin wohlauf Der Tierpark Berlin hat am 8. Dezember dieses Video veröffentlicht, das zeigen soll, wie aktiv der Eisbär Nachwuchs ist und wie liebevoll Mutter Tonja. Es soll sich dabei unter anderem um die ersten Gehversuche des kleinen Rackers handeln. Nach Angaben des Zoos ist das Berliner Eisbären-Baby am 3. Dezember einen Monat alt geworden und die Entwicklung des kleinen Eisbären verlaufe optimal. Mutter Tonja hatte am 3. November Eisbären-Zwillinge zur Welt gebracht. Doch leider verstarb eins der zwei Jungtiere in der ersten Lebenswoche. Dafür erfreut sich der kleine Bär, der überlebt hat, guter Gesundheit und er hat nach Angaben des Tierparks auch schon seit der Geburt mehrere Kilo an Gewicht zugenommen. Das putzige Baby ist nach 22 Jahren erstmals wieder ein Eisbären-Nachwuchs im Tierpark Berlin.