Frau in München nach Trittattacke auf Rolltreppe beraubt

Wenige Tage nach dem deutschlandweit bekannt gewordenen brutalen Angriff auf eine Frau in einem Berliner U-Bahnhof ist in München eine 38-Jährige Opfer einer ähnlichen Trittattacke geworden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wollte die Frau am Samstag auf dem Rückweg von einer Weihnachtsfeier...