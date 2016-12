1 / 10

Fall „Höxter“: Angeklagte vor Gericht

Prozess am Landgericht Paderborn in Nordrhein-Westfalen: Der Angeklagte Wilfried Max W. aus Höxter und seine Ex-Frau müssen sich wegen zweifachen Mordes und mehrfacher Körperverletzung verantworten. Sie sollen ihre Opfer in das „Horror-Haus von Höxter“ gelockt und dort schwer misshandelt haben.

Foto: dpa