Smarte Kassen kommen in japanische Supermärkte Dieser Strichcode soll das Einkaufen in Zukunft einfacher machen. Seit Montag werden in japanischen Supermärkten neue, smarte Einkaufskörbe eingesetzt. Der Kunde scannt damit seine Einkäufe selbst. Und bezahlt sie am Schluss an einer smarten Kasse. Bar oder mit Karte. Dafür packt die Kasse die Einkäufe auch gleich ein. "Wow, das war mein erster Besuch. Die Maschine war erstaunlich praktisch. Ich kann selbst scannen und bezahlen." "Man muss nicht mehr anstehen und warten, wenn alle wissen, wie man diese Maschine nutzt. Es wäre toll, wenn sie wirklich zum Einsatz kommt." Während die jüngeren Kunden mit der Neuerung schnell warm werden, stehen ältere oft vor Problemen. "Sie haben mir erklärt, wie es funktioniert. Aber ich habe es nicht verstanden." Noch befindet sich das System von Panasonic in einer Testphase. Bis 2018 soll die Maschinen in 13.000 Läden installiert werden. Menschliches Personal sollen sie dabei aber nur ergänzen, und nicht ersetzen - vorerst zumindest.