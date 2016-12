Syrische Armee kurz vor Sieg in Aleppo Jubel bei den Menschen im syrischen Aleppo am Montag. Nach monatelangen Kämpfen stehen die syrischen Regierungstruppen nach eigenen Angaben kurz vor der Einnahme der letzten Rebellen-Stellungen im Osten der Stadt. "Ich bin wirklich glücklich, das ist Aleppo. Wir sind alle glücklich über die Befreiung. Endlich ist ein Ende der Kämpfe in Sicht. Gott beschütze uns!" Auch die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, der Kampf um Aleppo sei an seinem Ende angelangt. Nach den jüngsten Geländegewinnen der Armee sind die Rebellen und Extremisten auf einem winzigen Gebiet zusammengedrängt. Für Präsident Baschar al-Assad wäre es der wichtigste Sieg gegen die Aufständischen seit Ausbruch des Bürgerkrieges 2011. Allerdings sind weite Teile des Landes weiter in der Hand von Aufständischen. Der Extremistenmiliz IS gelang am Wochenende die erneute Eroberung der antiken Oasenstadt Palmyra, wie diese Aufnahmen der IS-nahen Amaq Nachrichtenagentur zeigen.