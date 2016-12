Nach Drohung: Lufthansa-Maschine muss in New York landen

New York Nach einer telefonischen Drohung ist eine Lufthansa-Maschine vom texanischen Houston nach Frankfurt zur Landung nach New York umgeleitet worden. Das Flugzeug sei sicherheitshalber auf dem Flughafen John F. Kennedy gelandet, teilten die Lufthansa und die zuständigen Flughafenbehörden via Twitter mit. Die mehr als 500 Passagiere und die Besatzung würden versorgt, die Maschine untersucht. Andere Flugzeuge seien nicht betroffen.