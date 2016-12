Lastwagen kippt auf Auto und tötet Frau

Gütersloh Folgenschwerer Unfall auf der Autobahn 33: Ein Lastwagen rast in einen abgestellten Lkw und kippt auf ein daneben fahrendes Auto, in dessen Trümmern eine 69-jährige Frau stirbt. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein Laster bei Holte-Stukenbrock in einen zweiten Lkw, der auf dem Seitenstreifen gestanden hatte. Der von hinten kommende Lastwagen kippte auf die Fahrbahn und begrub dabei das parallel fahrende Auto unter sich. Dessen 72 Jahre alter Fahrer wurde schwer verletzt, die Beifahrerin starb am Unfallort.

