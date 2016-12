Schwerer Sturm fegt über den Südosten Indiens hinweg Ein schwerer Sturm hat am Montag die südöstliche Küste Indiens erreicht. Dabei wurden Stromleitungen beschädigt und Häuser zerstört. Mehrere Personen sind ums Leben gekommen. Besonders betroffen ist die Region rund um die Millionenstadt Chennai, die auch Madras genannt wird. Sie ist die Hauptstadt des indischen Bundesstaates Tamil Nadu. Generaldirektor des Meteorologischen Instituts Mohapatra am Montag in Neu-Dehli mit genaueren Informationen: "Die Windgeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Landfalls lag bei rund 110 km/h mit Böen von 120 km/h. Aber der Wind ist schwächer geworden. Wir erwarten, dass in den nächsten drei Stunden dieser schwere Zyklon sich zu einem einfachen Sturm abschwächt und dann nur noch Windgeschwindigkeiten von rund 60 bis 70 km/h erreicht." Zehntausende Menschen mussten wegen der anhaltenden starken Regenfällen ihre Häuser verlassen. Der Flug- und Zugverkehr rund um die indische Metropole Chennai wurde eingestellt. Auch Schulen blieben geschlossen. Die Schlechtwettersaison in Indien dauert normalerweise von April bis Dezember.