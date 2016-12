Goldraub in Frankreich Spektakulärer Überfall auf einen Gold-Transport in Frankreich. Nach Polizei-Angaben haben vier mit Gewehren bewaffnete Angreifer rund 70 Kilogramm Gold erbeutet. Das entspricht etwa einem Wert von 2,5 Millionen Euro. Olivier Rigal von der französischen Polizei am Montag am Tatort in der Nähe von Lyon: "Alles, was wir haben, sind verbrannte Fahrzeuge und ein Feuer, das sich auf den nebenstehenden Autos ausgebreitet hat. Alle Wagen sind verbrannt - vielleicht um Beweise zu vernichten oder um einen Verkehrsstau herbeizuführen und eine Verfolgung zu behindern." Verletzte wurde niemand. Die zwei Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, die das Gold in ihrer Obhut hatten, wurden in ihren Transporter eingeschlossen. Bisher gibt es keine genaueren Angaben zu dem Überfall. Die Polizei ist auf der Suche nach vier Tätern.