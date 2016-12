Streit im Seniorenheim - 88-Jähriger tötet 90-Jährigen

Breitengüßbach Ein 90 Jahre alter Bewohner ist im oberfränkischen Breitengüßbach an den Folgen einer Schlägerei mit seinem Mitbewohner gestorben. Der Mann war am zweiten Adventssonntag mit dem 88-Jährigen aneinandergeraten. Der Streit eskalierte derart, dass der 88-Jährige den 90-Jährigen mit Faustschlägen traktierte. Alarmierte Einsatzkräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er zwei Tage später starb. Die nun abgeschlossene Obduktion habe mehrere Rippenbrüche als Todesursache ergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

