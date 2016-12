Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet auf der Straße. Derzeit berfragen Ermittler einen mutmaßlichen Begleiter des Täters. Foto: dpa

Fußtritt in U-Bahnhof: Begleiter des Täters wird vernommen

Nach dem brutalen Fußtritt gegen eine Frau in einem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln befragen die Ermittler einen mutmaßlichen Begleiter des Täters. Der Mann werde derzeit vernommen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner.

Weitere Details wollte er gegenwärtig nicht nennen. Mehrere Zeitungen hatten online darüber berichtet. Seit Donnerstag sucht die Polizei mit der Aufnahme einer Überwachungskamera nach einem Mann, der am 27. Oktober eine 26-Jährige am U-Bahnhof Hermannstraße in den Rücken trat. Zuvor war das Video von der "Bild"-Zeitung veröffentlicht worden.

Der Täter war Teil einer vierköpfigen Gruppe. Die anderen Männer beobachteten die Tat - sie schritten nicht ein, sondern gingen einfach davon. Das Opfer stürzte mehrere Stufen hinab und brach sich dabei den Arm. Der unvermittelte Angriff hat eine Debatte über Gewalt im öffentlichen Raum ausgelöst.