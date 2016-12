"Gay Pride Parade" in Rio Gay Pride Parade am berühmten Strand von Copacabana. Zehntausende Menschen versammelten sich am Sonntag im brasilianischen Rio de Janeiro, um auf die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender aufmerksam zu machen. "Wir stehen hier für das Recht zu heiraten, mit dem Partner frei rumzulaufen, ohne belästigt zu werden. Für mich ist die Diskriminierung von Menschen ein sehr wichtiges Thema." "Es ist ein großes Zusammenkommen: Heterosexuelle, Homosexuelle, Lesben. Alle kämpfen für die gleiche Sache: die Gleichberechtigung." Die brasilianische Regierung hatte im Jahr 2013 die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt. Trotz eines Rufs als ein tolerantes Land, hat Brasilien eine der weltweit höchsten Raten von Homophobie-Verbrechen. Auch am Sonntag kam es am Rande der Parade zu Auseinandersetzungen. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 300 Hassmorde an Lesben und Schwulen begangen. In den seltensten Fällen wurden die Täter gefasst.