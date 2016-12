Erster Personenzug rauscht durch Gotthard-Tunnel Der Chef der Schweizerischen Bundesbahnen, ANDREAS MEYER, persönlich begrüßte die Gäste auf dieser Fahrt. Am Sonntag rauschte der erste Personenzug durch den neuen Gotthard-Tunnel; mit 57 Kilometern - dem längsten Tunnel der Welt. 17 Jahre lang war an den beiden Röhren gebaut worden. "Es ist jetzt endlich Zeit, dass es los geht. Wir haben drei Jahre lang trainiert. Und fahren ist besser als trainieren." Knapp 17 Minuten braucht der Zug nun durch den Gotthard. In den Genuss sollen in Zukunft rund 260 Güter- und 60 Personenzüge täglich kommen. Etwa 500 glückliche Gewinner einer Verlosung waren bei der ersten Fahrt dabei. "Der Gotthard ist ein spezieller Berg." "Es ist was ganz besonderes für mich." Nach rund 2 Stunden Fahrt erreichte der EC aus Zürich den Zielbahnhof in Lugano. Die Fahrgäste auf der Nord-Süd-Verbindung sparen durch den neuen Tunnel rund in Zukunft rund 30 Minuten Zeit.