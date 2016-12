Beeindruckende Nordlichter in Finnland Die Touristen im finnischen Rovaniemi, südlich des Polarkreises, kamen voll auf ihre Kosten. Am Himmel erstrahlten grünliche Nordlichter, auch Polarlichter genannt. Kurz nach 23 Uhr Ortszeit war das deutlich spannender als das Fernsehprogramm. Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds auf Sauerstoff- und Stickstoffatome in den oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen. Dabei wird Licht freigesetzt.