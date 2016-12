Über Hundert Weihnachtsbäume auf 105 Quadratmetern Eine besinnliche Weihnachtsdekoration darf in der Adventszeit bei vielen Menschen nicht fehlen: Eine Lichterkette im Fenster, ein Adventskranz auf dem Tisch, Kerzen, Engel und weihnachtlicher Duft im Wohnzimmer. Mit einem Weihnachtsbaum allein und ein bisschen Deko ist es bei manchem allerdings längst nicht mehr getan. Im Weserbergland lebt im Rintelner Ortsteil Volksen Familie Jeromin. Zahlreiche Fernseh-Teams waren bei ihnen in diesem Jahr schon zu Gast. Denn Thomas Jeromin hat das gemeinsame Haus mit über einhundert Weihnachtsbäumen dekoriert, behängt mit Tausenden Kugeln, Lichterketten und Schmuck. Pünktlich zum 1. Advent muss das ganze Haus glitzern, blinken und funkeln, sagt Thomas Jeromin: "Ich fand Weihnachten schon immer klasse, dieses ganze Geglitzere, die ganzen Kugeln, Bäume, Figuren. Und wir haben natürlich auch angefangen mit einem normalen Baum, im Wohnzimmer, wie sich das gehört und dann konnte man noch einen in die Diele stellen, in die Küche und dann ist das so nach und nach in den letzten fünf Jahren explodiert." Zwei Monate dauert der Aufbau, nur das Schlafzimmer bleibt verschont. Das Ganze sei durchaus noch steigerungsfähig, sagt der Weihnachtsbaumfanatiker: "Nächste Saison, da würde ich sagen, da geht´s erst richtig los. Also jetzt habe ich einen Auftrag von meiner Tochter, die möchte auch noch mehrere Bäume haben bei sich oben. Die hat zurzeit noch vier. Sie ist auch infiziert worden." Dank LED-Technik sind zumindest die Stromkosten überschaubar: Nur etwa 100 Euro mehr sollen durch die allumfassende Beleuchtung anfallen. Plastikbäume und Christbaumkugeln ersteigert Jeromin als Schnäppchen im Internet.