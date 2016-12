Rebellen in Aleppo weit zurückgedrängt Nach monatelangen Kämpfen um Aleppo haben die Truppen des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad die Rebellen in der früheren Handelsmetropole weitgehend zurückgedrängt. In der Stadt kontrollierten die Aufständischen nur noch ein kleines Gebiet im Ostteil, sagte ein Sprecher einer Rebellengruppe am Sonntag. Das Gebiet, in dem sich viele Zivilisten aufhielten, liege unter starkem Beschuss syrischer Regierungstruppen. Aus dem Ostteil brachten sich nach russischen Angaben über 20.000 Zivilisten in Sicherheit. Zudem hätten über 1200 Rebellen ihre Waffen niedergelegt, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte dagegen, Hunderte Zivilisten seien geflüchtet. Rebellen hätten sich aber nicht ergeben. Nach Angaben von Rebellenvertretern haben die USA und Russland ihnen den freien und ehrenhaften Abzug der Kämpfer, ihrer Familien und anderer Zivilisten vorgeschlagen. Die Rebellengruppen in Aleppo hätten allerdings noch nicht auf den Vorschlag reagiert, hieß es. Während die syrische Armee in Aleppo vor einem Sieg steht, sind 200 Kilometer südöstlich die Kämpfe um die Oasenstadt Palmyra wieder aufgeflammt. Trotz russischer Luftangriffe gelang es der Extremistenmiliz IS offenbar, den Ort wieder einzunehmen. Russische Luftangriffe zwangen sie nach Angaben von Kriegsbeobachtern zwar zum Rückzug in die Außenbezirke. Später hätten sie aber wieder die Kontrolle über die Stadt erlangt. Bei den Luftangriffen wurden nach russischen Angaben über 300 Aufständische getötet.