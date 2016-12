Die übliche Mischung aus Gewalt, schönen Frauen und vielen teuren Autos: Will man den Eindrücken aus dem Trailer zu „The Fast and the Furious“ glauben, dann wird auch im achten Teil der Kult-Film-Reihe das gewohnte Programm geliefert. Unter dem Titel „The Fate of the Furious“ (zu Deutsch also etwa...