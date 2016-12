Explosion in Kairo: Detonation in koptischer Kirche tötet mindestens 20 Menschen Bei einer Explosion in einer koptischen Kirche in Kairo sind am Sonntag nach einem Bericht des ägyptischen Staatsfernsehens mindestens 20 Menschen getötet worden. Zudem habe es 35 Verletzte gegeben. Ein Bekennerschreiben lag zunächst nicht vor. In Ägypten kämpfen vor allem auf der Halbinsel Sinai radikale Islamisten gegen die Sicherheitskräfte. Die Aufständischen haben bisher aber auch Kairo und andere Städte angegriffen. Erst am Freitag waren bei zwei Anschlägen insgesamt sechs Polizisten getötet worden. Die Extremisten sind mit der IS-Miliz verbündet.