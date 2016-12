Frohes Fest: Weihnachtsmänner auf zwei Rädern Alle Jahre wieder, traditionell am Samstag vor dem 3. Advent, findet die "Berlin Christmas Biketour" statt, ein Motorrad-Korso quer durch die Hauptstadt. Das besondere daran: Die Maschinen werden alle samt von weihnachtlich verkleideten Bikern gefahren, etwa Engeln, Rentieren oder Elfen. Die Mehrheit allerdings, und das sieht jeder Passant auf den ersten Blick, bollert als Weihnachtsmann durch Berlin: Mit rotem Kostüm und weissem Bart. Auch der fahrbare Untersatz ist dabei nicht selten als solcher fast nicht mehr zu erkennen, dicht geschmückt wie ein Weihnachtsbaum. Für den Guten Zweck veranstaltet der "Santa Claus on Road e.V." in diesem Jahr schon zum 19. mal die Biketour. Um die 250 Motorräder, manchmal mehr, seien stets dabei, erklärt Veranstalter Bernd Masche. BERND MASCHE, BERLIN CHRISTMAS BIKETOUR-VERANSTALTER "Um die 200 Motorräder, 250, manchmal mehr. Wir fahren zwei Institutionen an, einmal eine Suppenküche, für Obdachlose, und einmal was für bedürftige Kinder. Kindertagesstätten, oder es gibt ja Kindersuppenküchen und so weiter. Und das machen wir jetzt, wie gesagt, seit 19 Jahren. Und die dürfen dann, um die Geschichte intensiver zu erzählen, in der Vorweihnachtszeit einen Wunschzettel schreiben. Da darf alles drauf, was sie sich wünschen. Und wir haben dann anderthalb Monate Zeit, diesen Wunschzettel abzuarbeiten. Auf diesen Listen finden sich profane Dinge wie Öl, Reis oder Nudeln, aber auch Unterhaltungselektronik. Jeder Spender weiß genau, wofür sein Beitrag ausgegeben wird. Eine bei mutmaßlichen Motorrad-Rockern oft verdächtigte Gesinnung muss bei der Tour draußen bleiben, weiß Masche. "Wir wollen wirklich gemeinnützig, mildtätig den weihnachtlichen Gedanken rüberbringen. Da sollte man vielleicht mal einen Tag sagen: Wir hängen mal die Lederjacke an den Nagel und geben uns weihnachtlich." BERND MASCHE, BERLIN CHRISTMAS BIKETOUR-VERANSTALTER "Wir wollen wirklich gemeinnützig, mildtätig den weihnachtlichen Gedanken rüberbringen. Da sollte man vielleicht mal einen Tag sagen: Wir hängen mal die Lederjacke an den Nagel und geben uns weihnachtlich und unterstützen die Bedürftigen." Abgesehen von der Guten Sache ist die Tour in jedem Jahr für die Teilnehmer ein großer Spaß. CHRISTIAN ZITZNER, TEILNEHMER BERLIN CHRISTMAS BIKETOUR "Ich kenne das schon, ich war schon zwei mal dabei. Ich weiß, was das für ein Gänsehautfaktor hier ist. Jetzt wollte ich, dass meine Frau das hier kennenlernt. Hat geklappt, dieses Jahr. Super." INGO KRAUSE, TEILNEHMER BERLIN CHRISTMAS BIKETOUR "Ein bisschen verrückt sein musste, ein bisschen doof sein. Die normalen Biker - es gibt ja Leute, die lachen über dich. Die sagen: Oh Gott, guck mal den da. Und die anderen sagen: Ey, finde ich cool. Und der Sinn des Ganzen - wirklich zu sammeln für Leute, die wirklich etwas brauchen. Auch wirklich etwas zu erreichen, das ist schön." Am Samstagnachmittag um 15 Uhr startete die Tour auf dem Steglitzer Damm. Von dort aus fuhren die Biker dann die "Spendenziele" an, um die gesammelten und eingekauften Geschenke zu übergeben. Auf dem Weg wurden auf Berliner Weihnachtsmärkten Besucher über die Aktion informiert und Kuscheltiere verteilt.