Nobelpreise in Stockholm und Oslo verliehen Die Jahre kontinuierlicher Arbeit haben sich gelohnt - in Schweden sind am Samstag die Gewinner der diesjährigen Nobelpreise ausgezeichnet worden. Im königlichen Palast in Stockholm wurden die Preise für Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Wirtschaft vergeben. Die Wissenschaftler wurden etwa für ihre Arbeit auf dem Gebiet ultra-dünner Materialien, molekularer Maschinen und selbstrecycelnder Zellen geehrt. Einige der Entwicklungen könnten eines Tages den Kampf gegen den Krebs entscheidend voranbringen. Den Nobelpreis für Literatur bekam Bob Dylan, der aber nicht selbst nach Stockholm gekommen war. Rocksängerin Patti Smith nahm den Preis in seinem Namen an und performte eines seiner Lieder, bei der ihr vor lauter Aufregung, wie sie sagte, kurz die Stimme versagte. Die Nobelpreise wurden in Stockholm vom schwedischen König überreicht. Ebenfalls am Samstag war in Oslo der Friedensnobelpreis verliehen worden. Preisträger Juan Manuel Santons zeigte sich nach der Verleihungszeremonie in der norwegischen Hauptstadt auf dem Balkon seines Hotels. Der kolumbianische Präsident wurde für die Aussöhnung mit der Guerillaorganisation Farc geehrt. Der Preis ist mit umgerechnet 830.000 Euro dotiert.