"Mister Germany" 2017 kommt aus Baden-Württemberg

Linstow Es gibt einen neuen "Mister Germany": Die Schärpe ging bei der Wahl am Abend in Linstow bei Rostock an den 23 Jahre alten Dominik Bruntner aus Hochdorf bei Stuttgart. Bruntner ist gelernter Industriekaufmann, spielt Fußball und Tennis und ist erklärter Karnevalsfan. Platz zwei ging an Dustin Jobst aus Herne und Rang drei an Geraud Bergemann aus Berlin. Im Finale traten 17 junge Männer aus zwölf Bundesländern an, wie eine Sprecherin der Miss Germany Corporation erklärte. Bundesweit bewarben sich mehr als 1000 Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren um den Titel.

