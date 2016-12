Acht Tote bei Gastank-Explosion eines bulgarischen Güterzugs

Ein kleines Dorf in Bulgarien erlebt ein Inferno: Bei einem schweren Zugunglück sind am Samstag acht Menschen durch Explosionen ums Leben gekommen. Ein Güterzug mit Gastanks sei am Morgen in dem Dorf Hitrino im Nordosten des Landes entgleist, teilte die Polizei mit.Rund 30 Menschen wurden verletzt,...