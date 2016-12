Lichterfest in Lyon: Sicherheit geht vor Merci Marie. Der Dank an die Mutter Gottes stand am Anfang einer jahrhundertealten und heute doch so modern gelebten Tradition im französischen Lyon. Jedes Jahr Anfang Dezember, zum katholischen Feiertag Maria Empfängnis, begehen Einwohner und Touristen die Fête des Lumières, das Fest der Lichter. Noch heute stellen die Bewohner der Stadt Kerzen in ihre Fenster, ansonsten sind die Lichter über die Jahrzehnte aber größer und prächtiger geworden. Alljährliche Attraktion sind die großformatigen Projektionen auf den historischen Gebäuden der Stadt an Rhône und Saone. Doch seit den Attentaten von Paris und Nizza scheint nichts mehr wie es war. Im vergangenen Jahr fiel das Fest ganz aus, in diesem Jahr wurde die Veranstaltung auf das Stadtzentrum beschränkt. So, glaubt man, lässt sich die Sicherheitslage besser überwachen. Die sogenannten Presqu'île, die Halbinsel zwsichen Rhône und Saône, kann während des Festivals nur über bestimmte Eingänge betreten werden, Sicherheitspersonal und die Polizei kontrollieren die Festivalbesucher. MARION, STUDENTIN IN LYON "Es ist so schade, dass das Fest diesmal auf die Halbinsel in Zentrum geschränkt ist. Es gibt nur drei Lichter-Shows. Bisher haben wir nur zwei davon gesehen, und wir sind insgesamt etwas enttäuscht, dass es nicht mehr gibt." Mehrere Straßen und Brücken über die Flüsse wurden gesperrt, zu frisch ist die Erinnerung an den Attentäter von Nizza, der seinen Transporter am Nationalfeiertag in die feiernde Menge lenkte, 86 Menschen wurden damals getötet. BRUNO, EINWOHNER VON LYON "Wir müssen doch weiterleben, leider mit diesem unguten Gefühl. Ich hoffe nicht für immer, aber im Moment ist es so. " Die Fête des Lumières findet für gewöhnlich an vier Tagen statt - in diesem Jahr wurde die Dauer, auch das aus Gründen der Sicherheit, um einen Tag verkürzt.