Giraffen vom Aussterben bedroht Die Zahl der in freier Wildbahn lebenden Giraffen hat nach Angaben der International Union for Conservation of Nature, kurz IUCN, drastisch abgenommen. Seit 1980 habe sich der Bestand der Paarhufer um vierzig Prozent verringert, so eine Mitteilung der Naturschutzorganisation vom Donnerstag. Demnach lebten im Jahr 2015 nur noch 98.000 Exemplare aller noch existierenden Unterarten. Der Rückgang in den vergangenen mehr als 30 Jahren habe sich schleichend vollzogen. Fortan gelten Giraffen als gefährdet, die IUCN setzte die Spezies auf ihre Rote Liste. Als Ursache für die Bedrohung gab die Organisation die Reduzierung des natürlichen Lebensraum der Giraffen durch Landwirtschaft an, aber auch die illegale Jagd auf die Tiere.