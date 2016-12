Bilder der Woche 1. Essen - CDU-Parteitag wählt Merkel erneut an die Spitze 2. Aleppo - Syrische Armee erobert Altstadt 3. Indonesien - Erdbeben fordert mehr als einhundert Menschenleben 4. Wien - Österreicher wählen Alexander Van der Bellen zum Staatspräsidenten 5. Rom - Renzi kündigt nach Referendum seinen Rücktritt an 6. Traunstein - Fahrdienstleiter muss nach Unfall von Bad Aibling in Haft 7. Kalifornien - Besucher einer illegalen Party sterben bei Lagerhallenbrand 8. Riesenstollen - Anschnitt eröffnet Dresdner Stollenfest 9. Senkrechtstarter- Jetpack-Firmenchef demonstriert neuen Raketenrucksack 10. 360-Grad-Kamera - Bundeskanzlerin Merkel nimmt Nachhilfe in Technikfragen