Sexualopfer bei Minecraft gelockt – Koch muss in Psychiatrie

Für den schweren sexuellen Missbrauch eines Jungen aus der Schweiz ist ein 35 Jahre alter Koch in Düsseldorf zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem wird der Mann unbefristet in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Das hat das Düsseldorfer Landgericht am Freitag bekanntgegeben. Täter...