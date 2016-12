Kirk Douglas feiert 100. Geburtstag Ja, er ist immer noch da - und wie! Hollywood-Legende Kirk Douglas feiert seinen 100. Geburtstag. Douglas wurde am 9. Dezember 1916 als Issur Danielowitsch Demsky in der Kleinstadt Amsterdam in US-Bundesstaat New York geboren. Seine Eltern waren vor seiner Geburt aus Homel im heutigen Weißrussland eingewandert. Im Laufe seiner mehr als 70 Jahre andauernden Karriere festigte sich sein Image als harter Knochen und männlicher Charakterdarsteller - seine Markenzeichen: das entschlossene Kinn und hohe Wangenknochen. Vor allem in den 1950er und 60er Jahren galt er als der US-Schauspieler überhaupt. Er spielte an der Seite anderer Hollywood-Größen wie Rita Hayworth, Joan Crawford und Marlene Dietrich. Bekannt wurde er mit Streifen wie "Spartacus", "20.000 Meilen unter dem Meer" oder auch "Die Fahrten des Odysseus". Kirk Douglas war auch als Filmproduzent tätig. Im Jahr 1996 bekam der Vater von Schauspieler Michael Douglas einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk.